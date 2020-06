Honeycomb nun auch für 7-Zoll-Tablets

Das Update des Google-Betriebssystems für Android-Tablets bringt einige Neuerungen mit sich: Ab sofort werden auch kleinere Tablets, also etwa 7-Zoll-Geräte sowie Smartphone-Apps auf größeren Bildschirmen, also kurzum verschiedene Display-Größen, unterstützt. Zudem wird es einen neuen Zoom-Modus geben. Dadurch soll die Darstellung von Apps optimiert werden.

Google kündigte Honeycomb 3.2. am Wochenende auch offiziell an, nachdem der Source Code bereits seit mehreren Tagen verfügbar war. Das Software Development Kit (SDK) für Android 3.2. kann bereits heruntergeladen werden.

Wann Honeycomb 3.2. auf die Endgeräte in Europa kommt, ist jedoch noch unklar. Zum Teil wird die neue Version bereits an Nutzer des Motorola Xoom in den USA ausgeliefert.