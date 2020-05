HP Slate 21 Pro: Android-All-In-One-PC im Hands-On

Der Touchscreen löst in FullHD auf, die Darstellung geht in Ordnung, wenngleich sie bei dem Vorführgerät auf der CES etwas dunkel ausgefallen ist. Das Gerät ist mit einem Standfuß ausgestattet und kann je nach Wunsch in spitzen oder stumpfen Winkel aufgestellt werden.

Googles-Betriebssystem ist in der Version 4.3 vorinstalliert und überwiegend in seinem Originalzustand belassen. So sind lediglich einige Apps vorinstalliert, wie etwa eine Remote-Desktop-App.