HP will im Juni eigenen 3D-Drucker vorstellen

Ähnlich vage gab sich Whitman auch auf der Aktionärsversammlung, auf der sie jedoch die Nachteile aktueller 3D-Druck-Methoden hervorhob. „Es ist, als würde man Eis beim Schmelzen beobachten“, so Whitman. Zudem sei die Oberflächen-Qualität oftmals mangelhaft. Laut Whitman sei es HP gelungen, diese beiden Probleme zu beheben. Die Modelle richten sich vorerst an Unternehmen, 3D-Drucker für den Heimgebrauch seien derzeit kein Thema. Diese würden aus Sicht von Whitman in Zukunft ohnedies nur über 3D-Druck-Dienstleister mit der Technologie in Berührung kommen.

