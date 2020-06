HTC Desire Eye im Test: Das erste wahre Selfie-Smartphone

Im Desire Eye ist die gleiche Hardware wie im One M8 verbaut. Auch hier ist ein Qualcomm Snapdragon 801 SoC zu finden, dessen vier Kerne mit je 2,3 GHz getaktet wurden und insgesamt zwei Gigabyte RAM zur Seite stehen. Daher dürfte es auch wenig überraschen, dass die Performance der beiden Geräte in den Benchmarks nahezu ident ist. Überraschend war jedoch, dass die Oberfläche hin und wieder ins Stocken geriet. Die Ursache dafür konnte bis zum Schluss nicht ausgeforscht werden, der Effekt trat in verschiedenen Apps auf.

3DMark (Ice Storm Unlimited): 16328 Punkte

AnTuTu: 39249 Punkte

Quadrant: 24181 Punkte

Vellamo (Multicore): 1838 Punkte

HTC setzt auf seine hauseigene Oberfläche Sense, die mittlerweile bei Version 6.0 angekommen ist. Sense hat im Gegensatz zu einigen anderen Android-Oberflächen von Drittherstellern auch Fans, viele Custom ROMs setzen sogar darauf. Neben dem Stock Android-Launcher sowie Sonys UI ist Sense wohl eine der schnellsten Android-Oberflächen, hier gibt es keine Verzögerungen. Auch der umstrittene Blinkfeed (der mittlerweile sehr gut als Newsreader für Social Media und Nachrichten funktioniert) lässt sich jederzeit deaktivieren. HTC gibt hier dem Benutzer viele Freiheiten, die Zahl der vorinstallierten Apps hält sich in Grenzen. Neben HTCs Foto-Plattform Zoe findet sich so auch die Verteiltes-Rechnen-App “Power to Give” auf dem Smartphone. Alle Apps können aber deinstalliert werden