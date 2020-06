HTC One Nachfolger soll zwei Hauptkameras haben

Auf Twitter wurden Bilder des vermeintlichen, neuen Flaggschiffs von HTC gezeigt. Dies soll derzeit unter dem Codenamen M8 entwickelt werden. Ein Foto zeigt die Rückseite. Neben dem bekannten Look der One-Serie, ist darauf ein Dual LED Blitz und zwei Kamera-Linsen zu sehen.

Die Dual Kameras könnten dazu genutzt werden, um ein Fokussieren in Fotos zu ermöglichen, nachdem es gemacht wurde. Dieses Prinzip ist von der Lichtfeldkamera Lytro bekannt. Laut The Verge deckt sich dieses Bild mit Berichten, laut denen das neue HTC Smartphone am Design der One-Reihe fest hält und eine „Twin-Sensor-Camera“ haben wird.