HTC U11 im Test: Neustart mit Chamäleon-Smartphone

Eine Erfahrung, die prägt: HTC-Smartphones hatten jahrelang den Ruf, zuverlässig und innovativ zugleich zu sein. So dominierte man lange Zeit gemeinsam mit Apple und Samsung den Smartphone-Markt. Doch davon ist wenig übrig, das letzte erfolgreiche Flaggschiff liegt mit dem One M8 bereits einige Jahre zurück. Nun wagt man mit dem U11 einen Neustart: Ein quetschbarer Rahmen, ein innovatives und hübsches Glas-Aluminium-Gehäuse sowie die angeblich beste Kamera aller Zeiten sollen dem taiwanischen Konzern wieder zu Erfolg verhelfen. Die futurezone hat das U11 intensiv unter die Lupe genommen.

Dabei werden mehrere Schichten Glas auf das Aluminium-Gehäuse aufgetragen, wobei sich zwischen den Schichten Mineralien in verschiedenen Farben befinden. Diese sorgen dafür, dass man nicht eindeutig bestimmen kann, welche Farbe das Smartphone eigentlich hat. Je nachdem wie man es hält, sorgt das Licht dafür, dass sich eine andere Facette der Farbe zeigt. So war das getestete “Amazing Silver” im Test meist hellblau, variierte aber auch immer wieder zwischen leichten Grün- und Rottönen - alles, nur nicht Silber.

Robust und fragil zugleich

Durch das Glas spiegelt die Rückseite stark - so stark, wie ich es bei keinem anderen Smartphone zuvor gesehen habe. Wäre die Oberfläche nicht so stark gebogen, könnte man es problemlos als normalen Spiegel verwenden. Leider zeigten sich so auch relativ schnell Fingerabdrücke und Schmierer. Kratzer traten erstaunlicherweise nicht auf - allerdings griffen wir für einen Großteil des Testzeitraums auf das mitgelieferte Kunststoff-Case zurück. Dieses schützt lediglich die Rückseite. Fällt das Smartphone einmal zu Boden, kann das Case lediglich vor Kratzern schützen. Jene Nutzer, denen das Smartphone des öfteren aus der Hand rutscht, sollten daher zu einer stabiler verarbeiteten Schutzhülle greifen.

Während das U11 bei Stürzen keine gute Figur macht, darf man es bedenkenlos in der Nähe von Wasser und Dreck einsetzen. Die IP67-Zertifizierung garantiert, dass das Smartphone vor Untertauchen (bis zu 30 Minuten in maximal einem Meter tiefen Süßwasser) und Staub geschützt ist. Zudem sollen laut HTC die “Quetsch”-Sensoren die Bedienung unter Wasser erleichtern (mehr dazu im Kapitel zu “Edge Sense”).

Platz verschwendet

Das U11 ist durchgehend hochwertig verarbeitet, die Oberfläche erinnert stark an das Samsung Galaxy S8. Der Übergang zwischen Gehäuse und Front ist nicht ganz so nahtlos, wie man es sich für ein Gerät dieser Preisklasse wünschen würde. Insbesondere an der Oberseite bildete sich recht rasch ein sichtbarer Spalt, in dem Dreck hängen blieb. Die Lücke lässt sich allerdings nicht mit den Fingern ertasten. Auf einen abgerundeten Bildschirm muss man verzichten, auch wenn es optisch so wirkt. Die Ränder der Front sind leicht abgerundet, um den Übergang fließend zu gestalten.

Der Rahmen um den Bildschirm nimmt nach wie vor relativ viel Platz ein, das Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 71,4 Prozent ist eher durchschnittlich. Es verwundert vor allem, dass trotz relativ flacher Hardware-Tasten der untere Bereich so groß ausgeführt wurde. Hier könnte man mindestens fünf bis sieben Millimeter einsparen. Die Power-Taste und Lautstärkewippe an der rechten Seite sind ebenso hochwertig verarbeitet. Die Power-Taste wurde leicht geriffelt, sodass sich diese auch gut in der Hosentasche ertasten lässt.

Mit einem Gewicht von 169 Gramm ist das U11 alles andere als ein Leichtgewicht. Doch das Gewicht ist in Anbetracht der hochwertigen Verarbeitung durchaus angemessen und wertig. Zudem ist das Gewicht gut verteilt, der Schwerpunkt liegt leicht in der unteren Hälfte des Smartphones. Mit etwas größeren Händen lässt es sich gut mit einer Hand bedienen, auch wenn man sich hin und wieder etwas strecken muss. Gut gelungen ist auch der Fingerabdrucksensor, der vorne am Home-Button verbaut wurde. Etwas ärgerlich hingegen ist die Tatsache, dass der Kopfhörer-Anschluss fehlt. Wie beim U Ultra verzichtet man auf den branchenüblichen 3,5-mm-Klinkenanschluss und liefert stattdessen einen USB-C-Adapter sowie die sogenannten USonic-In-Ear-Ohrhörer mit.