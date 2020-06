Huawei Ascend Mate 7 im Test: China-Phablet mit Riesenakku

Huawei konzentrierte sich bislang auf seinen Heimatmarkt, jetzt sollen auch mehr Geräte in Europa und den USA abgesetzt werden. Den Anfang macht nun das Huawei Ascend Mate 7, das das iPhone 6 Plus und Motorolas Nexus 6 herausfordert. Der 6-Zöller will mit Fingerabdrucksensor, Octacore-Prozessor und einem rekordverdächtigen 4.100 mAh-Akku punkten. Die futurezone hat den Android-Riesen getestet.

Das Ascend Mate 7 lässt sich wohl am besten als Kreuzung aus iPhone 6 Plus und dem HTC One Max beschreiben. Das ist durchaus als Kompliment zu sehen, denn die hochwertige Verarbeitung macht einen sehr guten Eindruck und muss sich vor den großen Vorbildern nicht verstecken. Im Gegensatz zum Apple-Phablet geht Huawei effizient mit dem Platz auf der Frontseite um, knapp 77 Prozent der Fläche werden vom Display eingenommen. Der Rahmen an der rechten und linken Seite des Displays ist mit knapp zwei Millimetern sehr schmal.

Die schiere Größe des Displays lässt das Mate 7 aber auch dicker und schwerer erscheinen, als es tatsächlich ist. Mit 185 Gramm ist es zwar nicht unbedingt ein Leichtgewicht, liegt aber für seine Größe im Rahmen der Konkurrenz ( Samsung Galaxy Note 4: 178 Gramm, Apple iPhone 6 Plus: 172 Gramm). Auch die Dicke von 7,9 Millimeter bereitet keinerlei Probleme in der Hosentasche, mit dem optional erhältlichen Flip Cover wächst es aber auf spürbare 12 Millimeter an.