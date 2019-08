Huawei präsentiert erstes Gerät mit Harmony OS

Einer der großen Vorteile von Huaweis Betriebssystem Harmony OS soll die vielseitige Einsetzbarkeit sein. Neben Smartphones und Tablets soll die Android-Alternative künftig auch auf Smartwatches, in Autos oder in Smart TVs zum Einsatz kommen. Am Samstag hat Huawei das erste konkrete Beispiel dafür geliefert. Der Honor Vision ist ein smarter Fernseher, der als erstes Gerät mit Harmony OS ausgestattet sein wird.

Zwei Versionen

Wie XDA Developers berichtet, besitzt der Honor Vision ein 55 Zoll großes Display mit 4K-Auflösung, einem Betrachtungswinkel von 178 Grad und einem Zertifikat des TÜV Rheinland über niedrige Blaulichtanteile. Der Fernseher ist an seiner schmalsten Stelle nur 6,9 Millimeter dick und besitzt eine ausfahrbare Frontkamera mit Full-HD-Auflösung für Videotelefonate. Neben einer Basisversion des Smart TV wird es auch eine Pro-Version mit stärkerem Soundsystem geben. Beide Modelle können sprachgesteuert werden.