Huawei TalkBand angetestet: Bluetooth-Headset in Gummiband

Das TalkBand ist optisch wahrlich keine Schönheit, das ging bereits aus den Leaks hervor und bestätigte sich nun nach dessen offizieller Vorstellung. Das Armband ist nicht mehr als ein buntes Gummiband, das sich etwas mühsam mit zwei Metallstiften am Armgelenk fixieren lässt. Die Stifte werden dabei in die bereits vorhandenen Löcher gesteckt, wodurch auch die Größe des Armbandes angepasst werden kann. Der zweite, äußere Stift wollte aber im Test nie so recht halten. Das Armband dient lediglich als Halterung für die Hardware des TalkBand, die an der Oberseite zu finden ist.