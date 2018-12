Hyundai ersetzt Autoschlüssel durch Fingerabdruck

Ab 2019

Der neue Santa Fe soll ab 2019 zuerst in China und anschließend auch in anderen Märkten verkauft werden, wie Forbes berichtet. Ein Prototyp des Autos wurde bereits bei der Guangzhou Auto Show in China gezeigt.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Technik in der Praxis schlägt. Bislang haben Autohersteller kaum auf Fingerabdrucksensoren gesetzt, weil sie bei suboptimalen Bedingungen wie etwa Regen oder Schnee den Dienst versagen.