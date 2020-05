Ideen des Monats: QR-Codes und pünktliche Überweisungen

Ging es nach tu-mark, so sollte es künftig möglich sein, ein Datum anzugeben, an dem das Geld am Empfängerkonto eintrifft. Etwa für die Zahlung der Miete könnte man bereits Tage zuvor das Bankgeschäft erledigen und dabei angeben, an welchem Tag das Geld beim Empfänger ankommen soll, so tu-mark. Dabei soll die Bank Wochenenden sowie Feiertage berücksichtigen und ausrechnen, wann die Überweisung durchgeführt werden muss, sodass das Geld termingerecht eintrifft.

Zusätzlich, so tu-mark sollte man wiederkehrende Überweisungen mit einer Erinnerung kennzeichnen können, damit man automatisch und rechtzeitig auf absehbare Zahlungen hingewiesen wird.