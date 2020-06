IFA: Toshiba stellt dünnes Android-Tablet vor

Guter Ersteindruck

In einem ersten futurezone-Hands-On hinterließ das neue Tablet einen guten Eindruck. Die Verarbeitung ist gut, die Spaltmaße gering. Insgesamt wirkt das Gerät durch sein Metallgehäuse wertig. In Sachen Design und Anmutung liegen zwischen Toshibas AT200 und Sonys „S“, das Mittwoch vorgestellt wurde, Welten. Nicht nur, dass das Toshiba-Modell dünner ist, wirkt es wegen der Metalleinrahmung insgesamt eleganter. Dies rührt auch von Details beim Design her: Der Rahmen an der Seite ist durch eine Rille getrennt. In eben diese Rille sind auf einer Seite Lautstärkenregler und Power-Knopf eingelassen. Ein netter Nebeneffekt das Alu-Bodys: Es macht einen sehr robusten Eindruck, ein Durchbiegen wie bei Konkurrenzmodellen ist nicht möglich.

Keine Schwachstellen

Punkto Performance kann zum jetzigen Zeitpunkt kein Urteil getroffen werden. In einem Schnelldurchlauf diverser Funktionen (Apps, Web, Kamera, etc.) fielen allerdings keine Probleme auf. Alles lief flüssig, das Gerät reagierte prompt auf alle Befehle. Auch das Display fiel nicht weiter negativ auf, die Farben wirkten kräftig, der Betrachtungswinkel ist breit genug um von der Seite Inhalte ohne große Beeinträchtigungen zu verfolgen.

Das Toshiba AT200 soll vor Weihnachten in den Handel kommen. Zu welchen Preis ist bis dato nicht bekannt.