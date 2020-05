IFA zieht positive Bilanz

Die Elektronikmesse IFA in Berlin hat zum Abschluss ein positives Fazit gezogen. Der Handel und die Konsumenten hätten sehr positiv auf die Produktpremieren auf der am Mittwoch zu Ende gegangenen IFA reagiert, teilten die Veranstalter mit. An den sechs Messetagen habe der Handel Bestellungen von rund 4,25 Milliarden Euro vereinbart. 1538 Aussteller präsentierten auf 149 000 Quadratmetern ihre Neuheiten. Die Besucherzahl hielt sich mit mehr als 240 000 in etwa auf Vorjahresniveau.

„Wir haben die IFA 2014 noch stärker global positionieren können“, sagte IFA-Direktor Jens Heithecker. Mehr als 2600 internationale Journalisten aus aller Welt hätten von den Neuheiten auf der Messe berichtet. Die IFA konkurriert auch mit der Elektronikmesse CES in Las Vegas. Die Consumer Electronics Show richtet sich allerdings ausschließlich an ein Fachpublikum.