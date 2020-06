Im Test: Android-Riese HTC Desire HD

Kompromiss Nummer zwei: Trotz Goliath-ähnlicher Ausmaße hat der Akku eine David-Kapazität von 1230 mAh. Im Gegensatz zum Bibel-Original behält aber hier der Größere die Überhand. Das 4,3-Zoll-Display, HSDPA, WLAN, 8-MP-Kamera GPS und Co. beanspruchen den Akku, weshalb dieser bei durchschnittlicher Nutzung schon am Ende eines Tages aufgeladen werden will. Allerdings schafft auch das normale Desire mit AMOLED-Display, das einen 1400-mAh-Akku hat, oft nur einen halben Tag mehr.



Design

Der schmale Rand des Desire HD betont noch zusätzlich den großen Bildschirm. Die Front ist eben, weder Lautsprecher noch Tasten sind erhoben. Lediglich der Rand des Aluminium-Gehäuses ist kaum sichtbar - aber fühlbar - erhöht. Dadurch, dass die vier Softtouch-Tasten auf derselben Höhe wie der Touchscreen liegen und noch dazu recht leichtgängig sind, kommt es schon mal vor, dass etwa beim Scrollen unabsichtlich die Zurück- oder Menü-Taste betätigt wird.

Die einzigen physischen Tasten sind der Lautstärke-Regler an der linken Seite und die Standby/Einschalt-Taste an der Oberseite. Die ist allerdings eine Spur zu schmal ausgefallen. In Verbindung mit der enormen Größe des Geräts ist es deshalb nur schwer möglich, komfortabel mit einer Hand (die, die das Handy hält) die Display-Sperre zu lösen.

Die Verbindung aus Riesen-Display, hohem Gewicht und Aluminium-Gehäuse vermittelt ein sehr wertiges und robustes Gefühl - bis auf die Plastikkappe an der Unterseite. Diese verdeckt den MicroSD- und SIM-Kartenslot und schließt nicht optimal an das Aluminium-Gehäuse an. Die Linse der Kamera an der Rückseite ist erhoben und steht fast wie eine Warze hervor. Das ist allerdings nur für jene Nutzer störend, die das Handy zum Tippen horizontal auf den Tisch legen. Dann wackelt nämlich das Desire HD bei jedem Anschlag auf der virtuellen Tastatur.

Bildschirm

Das 4,3-Zoll-Display nutzt mit 800 x 480 Pixel dieselbe Auflösung wie der 3,7-Zoll-Bildschirm des HTC Desire. Das "HD" im Desire HD bezieht sich also nicht auf die Bildschirmauflösung. Es ist ein Super-LCD-Display. Im Vergleich zu AMOLED-Bildschirmen, wie ihn die erste Version des HTC Desire hatte, sind die Farben und Kontraste weniger kräftig. Sieht man aber die zwei Bildschirmarten nicht im direkten Vergleich, fällt das nicht weiter auf.