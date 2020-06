Internet Explorer und Firefox bestehen Acid3

Am Wochenende wurden auf Bestreben von Google-Mitarbeiter Ian Hickson und Opera-Gründer und CSS-Erfinder Haakon Wium Lie einige Prüfungen gestrichen, sodass jetzt auch der Internet Explorer und Firefox auf 100 Punkte kommen. Weggefallen sind Prüfungen, deren zugrunde liegende Spezifikationen sich vorraussichtlich noch ändern werden. So wolle man sicherstellen, dass Änderungen nicht durch den Versuch, Acid3 zu bestehen eingeschränkt werden, so Hickson und Lie. Betroffen sind etwa die Themen wie die Behandlung von SVG-Fonts oder SVG-SMIL-Animationen.

Mozilla und Microsoft hatten mehrfach darauf hingewiesen, bestimmte Techniken, die bei Acid3 geprüft werden, nicht umzusetzen, da sich diese wohl noch ändern werden.