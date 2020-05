iOS 13.5 schon gehackt: Jailbreak für alle iPhones kommt

In den vergangenen Jahren sind Jailbreaks etwas aus der Mode gekommen - zumal diese in punkto Sicherheit, aber auch Komfort hinsichtlich offiziellen iOS-Updates ein Risiko darstellen. Mit unc0ver versprechen die Entwickler ein Tool, das einfach zu handhaben ist und trotz Jailbreak die meisten Sicherheitsfeatures Apples unangetastet lässt. Wer sich auf das Abenteuer einlassen will, sollte aber wissen, was er tut und sich über die Gefahren bewusst sein.

Der Hackergruppe zufolge sind die Tests der Version 5.0.0 von unc0ver bereits zu 95 Prozent abgeschlossen. Der Jailbreak wird nur auf Geräten funktionieren, die bereits auf 13.5 aktualisiert haben.