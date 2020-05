Neues iPhone 12 soll ohne Kopfhörer kommen

Neue Kopfhörer geplant

Kuo hingegen rechnet nicht vor 2021 mit neuen Kopfhörern aus dem Hause Apple. Er vermutet, das Unternehmen arbeite derzeit an neuen Beats, anstatt AirPods. Demnach soll die 3. Generation der AirPods in der ersten Hälfte des kommenden Jahres in Produktion gehen wird, wie 9to5 Mac berichtet.

Neben kabellosen Kopfhörern soll Apple laut Bloomberg auch an hauseigenen Over-Ear-Kopfhörern arbeiten. Sie sollen sich unter anderem durch individuell kombinierbare magnetische Bauteile hervorheben. So könnten etwa Bügel und Ohrpolster angepasst werden.

Die aktuelle Generation der AirPods kostet im Apple Shop 179 Euro, die AirPods Pro kosten 279 Euro. Möchte man beschädigte AirPods ersetzen lassen, wird eine Gebühr von 75 Euro, bzw. 99 Euro für die Pro-Variante je Kopfhörer fällig. Kunden von Apple Care+ bezahlen nur 29 Euro, wenn ein Kopfhörer ersetzt werden muss.