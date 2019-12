Das passiert, wenn man AirPods in der Waschmaschine wäscht

Während immer mehr Smartphones wasserfest gebaut werden und selbst manche Notebooks ihre Schotten dicht machen können, sieht es bei den beliebtesten Kopfhörern noch nicht so rosig aus. Schutz vor Spritzwasser aus allen Richtungen (Klassifikation IPX4) ist derzeit bei den Powerbeats Pro und den AirPods Pro das höchste der Gefühle.

Die Samsung Galaxy Buds weisen IPX2 aus, was vor gelegentlichen Schweiß- und Regentropfen schützen soll. Und Apples günstigere AirPods haben überhaupt keinen Schutz - zumindest offiziell.

AirPods, Galaxy Buds und Powerbeats Pro Unterwasser

In einem Test ließ Cnet Apples AirPods, die Galaxy Buds und die Powerbeats Pro Unterwasser gegeneinander antreten. Zum Aufwärmen wurde die Schweißresistenz geprüft - die Kopfhörer wurden dafür mit Wasser von der Seite besprüht. In einem zweiten Schritt wurde der Toiletten-Gate simuliert und die Kopfhörer einige Sekunden in ein 30 Zentimeter tiefes Gefäß unter Wasser getaucht.