iOS-Notebooks: Apple arbeitet an völlig neuer Produktfamilie

Dies lege den Schluss nahe, dass Apple an einem MacBook-Convertible mit ARM-Prozessoren arbeitet, schreibt 9to5Mac. Als Betriebssystem kommt angeblich eine Abwandlung von Apples mobilem Betriebssystem iOS zum Einsatz. Vor 2020 würden die ARM-MacBooks aber nicht auf den Markt kommen.

Nur mehr eigene Chips

Es könnte aber auch sein, dass in der "Star"-Produktfamilie Prozessoren aus Eigenentwicklung zum Einsatz kommen. Anfang April wurde bekannt, dass Apple ab 2020 bei seinen Mac-Rechnern nicht mehr auf Prozessoren von Intel setzen will. Stattdessen sollen in Zukunft ausschließlich eigene Chips verbaut werden. Dadurch will Apple Abhängigkeiten reduzieren und dafür sorgen, dass Apple-Produkte reibungsloser zusammenarbeiten können.