iPad 2 im Test: Der Aufguss nach dem Hype

Leistung

Technisch bietet das iPad 2 mehr als Nummer Eins. Das stark spiegelnde 9,7-Zoll-Display ist zwar das gleiche, dafür wurden aber Prozessor und Grafik-Chip aufgerüstet. Dadurch werden Anwendungen schneller geladen und bessere Grafiken bei Spielen ermöglicht – allerdings müssen auch die Spiele-Apps für das iPad 2 angepasst sein. Stocken und Ruckeln gibt es nur noch selten und die virtuelle Tastatur reagiert einen Tick besser als beim ersten iPad. Auch das Laden von Webseiten ist flotter, was aber nicht nur an der Hardware liegt. Mit der aktuellen Betriebssystem-Version iOS 4.3 surft man auch mit dem ersten iPad schneller als bisher. Positiv: Trotz mehr Leistung hält der Akku vom iPad 2 im Dauerbetrieb neun bis zehn Stunden, wie schon beim ersten iPad.

Kameras

Abgesehen von flotteren Chips und mehr Arbeitsspeicher hat das iPad 2 auch zwei Kameras beschert bekommen. Für das Fotografieren sind diese aber nahezu unbrauchbar. Die an der Front nimmt nur in VGA-Auflösung auf und ist für Videochats mit Apples eigenem Programm „Facetime“ gerade noch gut genug. Die Kamera an der Rückseite kann zwar HD-Videos aufnehmen, aber Fotos nur mit 960 x 720 Pixel – das ist weniger, als die Display-Auflösung des iPad 2 (1024x768 Pixel). Zumindest in Sachen Kamera ist die Konkurrenz Apple voraus. Samsung setzt beim " Galaxy Tab 10.1V" etwa auf eine 8-MP-Cam an der Rückseite, beim Motorola "Xoom" sind es 5MP hinten und 2MP vorne.

Die Fotos, die das iPad 2 macht, sind noch dazu grieselig und leicht unscharf. Zum Fotografieren hat man aber ohnehin Digicam oder Handy – die Kamera im iPad 2 wird wohl hauptsächlich für „ Augmented Reality“-Apps genutzt werden. Und auch für die vorinstallierte „ Photo Booth“-App reichen die Kameras aus. Hier werden ohnehin die Bildern mit verschiedenen Effekten „verschönert“, da fallen Unschärfe, schlechte Belichtung und Bildrauschen nicht mehr auf.

Fazit

Das iPad 2 ist ein gelungenes Update, an dem sich alle Tablets, die dieses Jahr erscheinen werden, wohl oder übel messen müssen. Allerdings gibt es noch immer dieselben Nachteile wie beim ersten iPad. Der Web-Standard „Flash“ wird nicht unterstützt, man muss wieder Apples eigenes USB-Kabel verwenden (kein Micro- oder Mini-USB-Anschluss) und SD-Kartenslot und HDMI-Ausgang gibt es nur per Adapter, der dazugekauft werden muss. Und man ist nach wie vor Apples Gnade ausgeliefert – am iPad 2 können nur Programme installiert werden, die der US-Konzern in seinem App Store zulässt. Und zum Aktivieren, updaten und synchronisieren (Ausnahme sind diverse Cloud-Apps) ist nach wie vor die iTunes-Software vorgeschrieben. Wer damit leben kann und sich ein Tablet anschaffen will, wird mit dem iPad 2 glücklich werden.

Besitzer des ersten iPads sollten sich gut überlegen, ob das Mehr an Geschwindigkeit und Weniger an Gewicht die Mindest-Investition von 479 Euro für ein iPad 2 rechtfertigen. Für Fans weißer Apple-Hardware stellt sich diese Frage natürlich nicht - wenn schon das weiße iPhone 4 noch immer auf sich warten lässt, kann man sich in der Zwischenzeit zumindest mit einem front-weißen iPad 2 trösten.