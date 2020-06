iPhone-Fiebermesser in Österreich erhältlich

Künftig lässt sich ganz einfach via iPhone-App das Fieber messen. So steckt man das " ThermoDock" ans iPhone, ruft die VitalDock-App auf, hält das Gerät wenige Zentimeter vor der Stirn und binnen weniger Sekunden wird einem die Körpertemperatur angezeigt und ob sich diese auch im "grünen Bereich" befindet. Dies funktioniert via Infrarot. und damit lässt sich nicht nur das Fieber, sondern auch die Temperatur von Flüssigkeiten und Oberflächen ermitteln. So kann man etwa feststellen, ob das Teewasser heiß genug, oder das Babyfläschen ausreichend abgekühlt ist.

Das " ThermoDock" wurde von Medisana entwickelt und wird in Österreich von T-Mobile vertrieben. Es ist eines von drei Produkten, die am Montag auf den Markt kommen. Mit dem "CardioDock" gibt es zudem ein Gerät, das Blutdruck und Puls misst. Dabei kommt das "3 MAM"-Messverfahren zum Einsatz, bei dem das Modul den gewichteten Mittelwert aus drei automatisch aufeinanderfolgenden Messungen speichert. Mit der "TargetScale" gibt es zudem noch eine Waage, die die gemessenen Daten via Bluetooth ans iPhone oder iPad übermittelt. Neben dem Gewicht bestimmt "TargetScale" auch den Anteil an Körperfett, Muskel-, Wasser- und Knochenmasse sowie den Body-Mass-Index.