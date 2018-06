iPhone-Hülle scannt Personen nach Waffenbesitz

Mit einer aufsehenerregenden Erfindung will das US-Start-up Royal Holdings im kommenden Jahr Smartphones in Körperscanner verwandeln. Eine recht unauffällig aussehende Hülle, die unter dem Namen SWORD vermarktet wird, soll über 18 eingebaute Antennen in der Lage sein, getragene Waffen am Körper von Personen zu entdecken. Dies funktioniert dem Start-up zufolge über das Aussenden von für das Ohr nicht hörbare Sonarwellen, deren Feedback von den Sensoren aufgeschnappt und schließlich analysiert wird.

Scan auf 20 Meter

Dem Unternehmen zufolge soll der Scanner auf Distanzen bis zu 20 Meter funktionieren. Neben Personen können so auch Gepäcksstücke nach verdächtigen Gegenstanden durchleuchtet werden. Die verbaute künstliche Intelligenz soll über maschinenbasiertes Lernen auch in der Lage sein zu analysieren, um was für eine Waffe es sich handelt. Darüber hinaus soll die Hülle auch mit Gesichtserkennungstechnologien ausgestattet sein, die mit einer Datenbank von registrierten Verbrechern und gesuchten Verdächtigen verknüpft werden soll.