iProfile: USB-Plattenspieler für iPods im Test

Der schwarz glänzende Turntable riecht stark nach Plastik, wenn man ihn ausgepackt hat. Doch wenn sich der strenge Geruch erst einmal verzogen hat, lässt sich der iProfile (149,95 Euro) binnen weniger Minuten direkt zur Digitalisierung von Vinyl, oder zum einfachen Abspielen von Schallplatten, einsetzen. Der Plattenspieler wird nämlich bereits fertig zusammengebaut geliefert. Auch die Nadel - gut verpackt - steckt am Tonträgersystem.

Das Gerät, das über einen Riemenantrieb verfügt und dessen maximaler Drehmoment bei 1,0 Kilogramm pro Zentimeter liegt, wird zusammen mit einer Software namens EZ Vinyl Converter für PCs und EZ Audio Converter für Macs sowie einem USB-Kabel ausgeliefert. Bevor man mit der Digitalisierung von Vinyl beginnen kann, muss man die Software installieren. Diese funktioniert auf Windows-PCs allerdings nur mit Windows Vista und XP. Auch online wird auf der Hersteller-Seite noch keine Version für Windows 7 angeboten. Bei Macs funktioniert die Software ab der Version OS9.

Klare Anweisungen durch Software

Im Test wurde der EZ Audio Converter am Mac installiert, was reibungslos funktioniert hat. Sobald man das Programm gestartet und den Turntable via USB-Kabel mit dem Computer verbunden hat, kann man mit der Konvertierung von Vinyl in MP3-Dateien loslegen. Die Software führt einen in fünf einfachen Schritten vom Einpegeln des Audio-Signals über die Aufnahme bis hin zur Speicherung der Musikstücke in iTunes.

Bei der ersten Platte, die zu Testzwecken digitalisiert wurde, war das Audio-Signal zu laut eingestellt und die Aufnahme klang dadurch leicht verzerrt. Es wird also empfohlen, die Platte vor der Aufnahme jeweils kurz anzuspielen, um den Pegel mit dem Gain-Regler anzupassen. Hierzu empfiehlt sich auch der Anschluss von Lautsprechern an den Computer, oder die Verkabelung des Plattenspielers mit der Stereoanlage. Nach dem Drücken des Aufnahme-Knopfes am PC hat man eigentlich nur eines zu tun: Warten, bis die Platte zu Ende ist - denn die Konvertierung funktioniert natürlich nur in Echtzeit.