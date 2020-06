Kickstarter: Uhr mit E-Ink-Display

Das Konzept ist nicht wirklich neu, dennoch sorgt die Pebble-Smartwatch derzeit auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter für Aufsehen. Ausgestattet mit einem E-Ink-Display, das derzeit hauptsächlich in E-Readern wie dem Amazon Kindle eingesetzt wird, zeigt sie neben der Uhrzeit auch Informationen vom Smartphone an. Dieses wird, sei es iOS oder Android, per Bluetooth 2.1 mit der Pebble verbunden und benachrichtigt den Nutzer so zum Beispiel per Vibration über eingehende Anrufe, Termine oder Nachrichten und zeigt sie bei Bedarf auch auf dem Display an. Mit der Hilfe von Apps kann die Uhr auch als Tachometer für das Fahrrad oder als "Rangefinder" beim Golfen eingesetzt werden.