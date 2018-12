Kopf aus 3D-Drucker kann Android-Smartphones entsperren

Die Gesichtserkennungstechnologie in Smartphones scheint in vielen Fällen noch nicht so sicher zu sein, wie wir uns das vielleicht wünschen. Die Kollegen von Forbes haben es geschafft, alle neuen Android-Smartphones mit einem Kopf aus dem 3D-Drucker zu entsperren. Zugegeben: Der Weg dorthin war nicht ganz einfach. So ist der männliche Tester dafür extra in einem Studio von insgesamt 50 in einem Kreis angeordneten Kameras abgelichtet worden. Aus diesem 3D-Foto entstand dann ein Modell am Computer, das gedruckt und bemalt wurde.