Lampe von Luke Roberts jetzt über Alexa steuerbar

Mit diesem "Zubehör" soll das Aussehen der Lampe individueller gestaltet werden können. Darüber hinaus will Luke Roberts auch die Lampe selbst künftig in mehreren Gehäusefarben anbieten. Eine für kurze Zeit verfügbare Sonderedition in den Farben Schwarz, Gold, Grau und Gelb war in wenigen Tagen ausverkauft. Neben Österreich und Deutschland, wo das Model F bereits über Amazon und dessen Start-up-Verkaufsprogramm " amazon launchpad" gelistet ist, wird die Lampe in Kürze auch über Amazon Großbritannien erhältlich sein.