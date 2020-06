"Le Bon Mot": Französisch lernen per App

Alles in allem bietet die App eine sehr gute Möglichkeit, um sich in die französische Sprache zu vertiefen, Spaßfaktor inklusive. Um „la langue Française“ (die französische Sprache) im Alleingang zu erlernen, reicht die App dennoch verständlicherweise nicht aus. Allerdings bietet sie eine empfehlenswerte Ergänzung für nahezu alle Sprachniveaus. Zum Beispiel könnte die App in iPad-Klassen in herkömmliche Französischstunden eingebaut werden.

„Le Bon Mot“ ist gratis erhältlich für Android, iOS und Kindle Fire. Die Basis-Version beinhaltet einige kostenfreie Dossiers pro Niveau, möchte man jedoch alle Kapitel behandeln, muss man die Vollversionen via App-In-Kauf zu je 3,59€ pro Niveau erwerben.