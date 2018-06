Lego und Volvo entwickeln selbstfahrenden Bagger mit Drohne

Die bewegliche Kamera soll Nahestehenden verdeutlichen, dass sie vom System wahrgenommen werden. Lego vergleicht den Vorgang mit dem Blickkontakt, der zwischen Fahrer und Fußgänger vor dem Überqueren einer Straße hergestellt wird. Der Prototyp aus Lego Technik ist 18 Zentimeter hoch, 21 Zentimeter breit und 59 Zentimeter lang. Das Fahrzeug soll ab August weltweit für 119,99 Euro erhältlich sein.

Vorerst keine Realität

Obwohl Volvo das Design mitentwickelt hat, will der Konzern den „Zeux“ vorerst nicht in die Realität umsetzen. „Es sind Technologien im Zeux verbaut, an denen wir arbeiten und die wir bereits in gezeigten Prototypen eingesetzt haben. Aber das sieht überhaupt nicht so wie das hier aus“, so Scott Young, Leiter der Sparte für Elektroantriebe bei Volvo. Das Projekt sei dennoch hilfreich gewesen, um die Grenzen des Machbaren auszuloten. „Man nimmt dieses Wissen und diese Art der Naivität zusammen und am Schluss kommt etwas wie der Zeux heraus“, sagt Young.