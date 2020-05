Leichte Bedienung des Sky-Receivers als klares Plus

Ich bin sehr froh beim Test dabei gewesen zu sein. Vom Receiver bin ich begeistert, das klare scharfe HD Bild, die unterschiedlichen Tonspuren und auch die leichte, freundliche Bedienung machen schon sehr viel richtig. Wenn Sky das eine oder andere Feature noch nachreicht, z.B. Sky Go für Android, wäre es ein sehr guter Receiver, um gegen die On-Demand-Konkurrenz zu bestehen. Wahrlich ein harter Kampf, aber ich glaube Sky hat mittlerweile begriffen, um was es in Zukunft geht. Die Möglichkeiten und Auswahl jederzeit und überall seinen gewünschten Inhalt sehen zu können steigen, nur weiter so.