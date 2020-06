Lenovo VB10: Günstiges E-Paper-Smartband ausprobiert

Das Vibe Band VB10 von Lenovo hat ein minimalistisches Design und fühlt sich mit seinem Gewicht von 30 Gramm am Handgelenk sehr leicht an. Bedient wir das Band über drei Knöpfe an der rechten Seite, wobei zwei davon für die Navigation durch das Menü vorgesehen sind und der Dritte die Eingabe bestätigt. Wirklich edel fühlt sich das Gehäuse nicht an, es besteht ausschließlich aus Plastik. Geladen wir das Band über eine Micro-USB-Schnittstelle an der Rückseite, die mit einer Abdeckung geschützt ist. Dadurch ist das Band auch wasserdicht. Bis zu 30 Minuten soll man das Gerät untertauchen können, ohne dass es Schaden nimmt.