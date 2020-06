Lenovo X1: Notebook mit zwei Software-Herzen

Letzteres funktionierte in einem ersten futurezone-Test auf der CES überraschend schnell und problemlos. Binnen weniger Sekunden kann zwischen den Systemen gewechselt werden. Der einzige Kritikpunkt am Konzept ist, dass ein Teil der Festplatte als geteilter Bereich festgelegt werden muss. Im Linux-OS hat man nämlich nicht Zugriff auf die gesamte Festplatte, sondern nur auf einen vorab spezifizierten Bereich. Will man beispielsweise eine Film-Datei nutzen, muss man sich versichern, dass sie im geteilten Bereich liegt. Das kann im Alltag mitunter mühsam werden.

Gerüstet für die Geschäftsreise

Auch abseits dieser Sonderfunktionen macht das X1 einen positiven Eindruck. Zwar werden keine Rekorde in Sachen Leistung, Design oder Maße aufgestellt, die Verarbeitung ist jedoch tadellos. Das Gerät – im typischen Thinkpad-Look – wirkt robust und hochwertig. Der Bildschirm setzt etwa auf Gorilla Glas, das Tastatur/Schreibgefühl ist im Ersteindruck angenehm. Bei den Anschlüssen gibt man sich – Ultrabook-typisch – spartanisch. USB 3.0, Ethernet und HDMI sind an Bord. Thunderbolt fehlt bei aktuellen Modellen, das Mitte des Jahres auf den Markt kommen soll. Ein Lenovo-Sprecher deutete jedoch an, dass ich dies mit Intels Ivy Bridge Prozessoren ändern wird.