LG G4 im Hands-on: Hochleistung in Leder

Das G4 ist LGs aktuelles Android-Spitzenmodell, das es mit der Konkurrenz von Samsung, Sony, HTC, Motorola und andere aufnehmen soll. Wie auch bei der Konkurrenz dürfte es auch für LG nicht ganz einfach gewesen sein, ein Handy zu entwickeln, das sich deutlich von seinem Vorgänger abhebt. Im Fall von LG war schon das Vorgängermodell G3 aus 2014 unter anderem mit QHD-Display, Quad-Core-CPU und 13-Megapixel-Kamera ausgestattet. Bei seinem neuen Modell legt LG einen deutlichen Fokus auf Design. Das hat sich auch in der guten Verarbeitung niedergeschlagen.

Nimmt man das neue G4 erstmals in die Hand, fällt auf, dass das Handy durchwegs sauber und hochwertig verarbeitet ist. Das Handy wird wahlweise mit Metallrückseite oder mit Leder-Rückseite angeboten, die es jeweils in verschiedenen Farben gibt. In der Praxis machen die Metall-Varianten einen etwas besseren Eindruck als die Leder-Oberfläche, die in Sachen Optik etwas an Motorolas Moto X erinnert.