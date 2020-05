LG kündigt Vu 3 mit 5,2 Zoll-Bildschirm im 4:3-Format an

Der südkoreanische Konzern LG kündigte mit dem Vu 3 den neuesten Ableger seiner Phablet-Reihe an. Dieser verfügt über einen 5,2 Zoll großen Bildschirm, der auf das etwas ungewöhnliche 4:3-Format setzt. Laut LG sei das Format besser zum Lesen von Text, beispielsweise auf Webseiten, geeignet. Der IPS LC-Bildschirm löst mit 1280 mal 960 Bildpunkten auf und kann somit eine Pixeldichte von 307 ppi vorweisen. Im Gegensatz zum G2 befindet sich die Hardware-Taste des Vu 3 an der Vorderseite, zusätzlich ist ein kleiner Stylus an der Unterseite des Smartphones enthalten.