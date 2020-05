LG PF80G: Starke Beamer-Leistung mit Ausbau-Potenzial

Seine Bilder bezieht der LG PF80G über zahlreiche Anschlüsse sowie drahtlos. An Anschlüssen sind HDMI (2x), USB (2x), AV In, Component In und LAN vorhanden. Zusätzlich ist ein WLAN-Empfänger integriert. Von USB-Sticks ausgelesene Dateien können über einen integrierten Mediaplayer direkt wiedergegeben werden. Unterstützt werden alle gängigen Videoformate, mp3, JPEG, sowie gängige Formate von Textdokumenten und Präsentationen (u.a. DOC, DOCX, PPT, PDF).

LGs Schnittstelle für die Wiedergabe von Mediendateien nennt sich SmartShare. SmartShare bietet auch die Möglichkeit, Dateien vom eigenen Computer oder anderen Geräten auf den Beamer zu streamen. Dazu muss man den Beamer zunächst mit dem lokalen LAN verbinden. Die Passwort-Eingabe mittels projiziertem Keyboard und Steuerkreuz ist zwar umständlich, aber kaum anders zu lösen.