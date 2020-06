LG und Samsung entdecken die Gaming-Branche

Zwischen Fan und Pro

Auch Razer, ein Peripheriehersteller mit Kultstatus unter Gamern, kann sich kaum über eine Branchenkrise beklagen und stellt ein Produkt nach den anderen vor. Allerdings nimmt das teils seltsame Ausmaße an. Erschienen früher vielleicht zwei Razer-Produkte pro Jahr, die sich fast ausschließlich an Pro-Gamer (und solche die es gern wären) richteten, sind es jetzt mindestens zehn Produkte, die ua. Fans bedienen sollen. So wurde nicht nur eine Maus im Battlefield-3-Look präsentiert (80 Euro), sondern auch eine Tastatur (140 Euro, 10 Euro teurer als dasselbe Modell ohne Battlefield-3-Branding), ein Mauspad (40 Euro), ein Xbox360-Controller (60 Euro, 10 Euro teurer als Modell ohne Battlefield-3-Branding), eine Tasche um 80 Euro und ein iPhone-Cover um 20 Euro. Das hat aber nicht unbedingt damit zu tun, das Battlefield 3 zum Spiel der Messe gekürt wurde. Schon vorher hat Razer Produkte in Designs zu Transformers 3, Dragon Age II und Starcraft II veröffentlicht. Zum kommenden Online-Rollenspiel Star Wars: The Old Republic sind auch schon passende Eingabegeräte angekündigt. Zumindest hat die entsprechende Tastatur nicht nur einfach eine andere Lackierung, sondern Extra-LCD-Tasten und ein LCD-Track-Panel, die speziell für die Steuerung des Online-Rollenspiels ausgelegt sind.