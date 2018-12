LGs ausrollbarer Fernseher kommt 2019

Wie ein nicht namentlich genannter Firmeninsider nun gegenüber Bloomberg bestätigt, soll der ausrollbare Flat-TV 2019 tatsächlich auch als Produkt erscheinen, um LGs Fernsehgeschäft wieder anzukurbeln und sich von der Konkurrenz abzuheben.

Das ist einigermaßen überraschend, da derartige Prototypen oft lediglich zu Show-Zwecken auf Messen wie der CES eingesetzt werden, um dann wieder still und heimlich in der Versenkung zu verschwinden. Aktuell ist der entsprechende Prototyp noch im LG-Forschungszentrum in Seoul zu besichtigen.