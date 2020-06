Lion im Test: Mehr als ein Tribut ans iPad

Die auffälligste Änderung in der Bedienung ist die Umkehrung der Scroll-Richtung am Touchpad von MacBooks. Scrollte man früher eine Webseite nach unten, indem man zwei Finger zu sich über das Touchpad zog, schiebt man sie jetzt in Richtung Tastatur. Damit will Apple die Bedienung an Touchscreens angleichen - am iPad scrollt man auch nach unten, indem man die Seite hoch schiebt. Auch links und rechts wurde vertauscht. Die Umgewöhnungsphase ist zwar kurz, die neuen Regeln bringen aber keine Vorteile. Wer oft zwischen Mac und Windows wechselt, könnte davon irritiert sein. Das umgedrehte Scrollen kann man auch wieder ausschalten.