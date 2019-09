Liveticker: Apple stellt neue iPhones vor

Das September-Event von Apple startet um 19 Uhr am hauseigenen Campus im Steve Jobs Theater in Cupertino in Kalifornien. Erwartet wird, dass Apple seine neuen iPhones vorstellen wird. Zudem könnte es noch Neuheiten zur Apple Watch, iPads sowie MacBooks geben.

