Lock8 entwickelt Fahrradschloss mit GPS und Bluetooth

“Eigentlich wollten wir nur ein innovatives und sicheres Fahrradschloss bauen, weil Fahrräder so oft gestohlen werden”, sagt der Wiener Franz Salzmann, Firmengründer von Lock8 im Gespräch mit der futurezone. Doch dann habe man die Idee weitergedacht und es sei das “erste intelligente Fahrrad-Sicherheitssystem” der Welt dabei herausgekommen. Das Produkt, das im Zuge einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne, umgerechnet knapp 73.000 Euro sammeln konnte, soll laut seinen Erfindern so etwas wie ein “Car2Go für Fahrräder” sein.

Bei dem Fahrradschloss fungieren Smartphones als elektronischer Schlüssel, per App können die abgestellten Fahrräder über GPS geortet werden. Die App kommuniziert via Bluetooth mit dem Schloss, entfernt man sich vom abgestellten Fahrrad, soll dieses automatisch versperrt werden. So richte sich Lock8 - gesprochen “locate” (finden, orten) - sowohl an Privatnutzer als auch an professionelle Verleihe, wie etwa Hotels, Tourismusregionen oder Verkehrsbetriebe, sagt Salzmann. “Die Verleihe können mit Lock8 ihre Flotten ausstatten und per GPS überwachen, wo sich die Fahrräder befinden.”