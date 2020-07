Logitech Folio: iPad-Tastatur mit Solarantrieb

Außen Business, innen Sport

Das Design des Folio ist ein wenig schizophren. Die Außenhülle in Kunstleder sieht sehr nach Business aus, während das graue Interieur, mit der silbernen Stützleiste und deren knallroten Enden, eher sportlich wirkt. Das Innenleben sieht ein bisschen wie Gummi aus und lässt vermuten, dass die Tastatur Spritzwasser-geschützt ist - ist sie aber nicht, weshalb man aufpassen sollte, keinen Kaffee über die Tasten zu schütten.

iPad Einspanner

Das iPad 2 oder neue iPad ( iPad 1 ist nicht kompatibel) wird in einen Gummirahmen eingespannt. An den Ecken ist der Rahmen verstärkt, selbst häufiges Einspannen und wieder Entfernen des iPad sollte nicht zum Ausleiern führen. Der Rahmen hat Aussparungen, um die Tasten und Anschlüsse des iPad zu erreichen. In der Außenhülle sind ebenfalls Aussparungen, damit die Kamera des iPad freie Sicht und der Lautsprecher eine freie Tonentfaltung haben. Jetzt muss noch Bluetooth in den Systemsteuerungen des iPad aktiviert und die Bluetooth-Taste am Keyboard gedrückt werden, um die Geräte miteinander zu verbinden. Das ist in zehn Sekunden erledigt.

Schreiben und Schauen

Ist das iPad eingespannt, kann der Rahmen in zwei Positionen eingerastet werden. Da dies mittels Schwerkraft, zwei kleinen Standfüßchen und Aussparungen im Unterteil funktioniert, gibt es keinen mechanischen Teil, der durch häufiges Ein- und Ausklappen kaputt werden könnte. Position Eins ist die Schreibposition. Der Winkel des iPad entspricht in etwa dem eines Laptop-Monitors.

Position Zwei ist der Entertainment-Modus. Das iPad hat hier einen 45-Grad-Winkel, was gemütlicher zum Betrachten von Videos und zum Spielen ist. In dieser Position ist nur die unterste Tastenreihe sichtbar. Die Tasten schalten hier automatisch auf ihre Sekundärbelegung um. Die Leertaste ist die Start/Stop-Taste, die Cursor-Tasten regulieren die Lautstärke und die Alt-Taste blendet das Onscreen-Keyboard ein. Das ist nötig, da die Onscreen-Tastatur standardmäßig nicht eingeblendet wird, wenn das iPad mit einem externen Keyboard verbunden ist.

Gute, laute Tasten

Das Tippen mit der Tastatur ist angenehm. Durch die flache Bauart liegen die Handgelenke flach am Tisch auf, was einer raschen Ermüdung beim Tippen vorbeugt. Die Tasten haben einen angenehmen Anschlag der nicht zu weich oder schwammig ist, was bei solchen iPad-Tastatur-Hüllen-Kombos schon mal vorkommt. Der Nachteil: Das Tippen ist, gemessen an der Größe des Keyboards, ziemlich laut.

Auch der Abstand der Tasten ist angenehm und verhindert Vertipper. Es gibt eine vollwertige Zahlenleiste und Umlaute, was das Tippen zusätzlich beschleunigt. Ein wenig störend ist nur die klein ausgefallene Backspace-Taste rechts oben.

Die Zahlentasten sind mit Zusatzfunktionen belegt, die bei gleichzeitig gedrückter FN-Taste (links unten) ausgeführt werden. So können deutlich schneller als über den Touchscreen des iPad Wörter und Textpassagen markiert, kopiert oder ausgeschnitten und wieder eingefügt werden. Zusätzlich gibt es Shortcuts für die Suche, den Browser und die Lautstärke. Links oben gibt es noch eine Home-Taste.