Mac OS X Maverick Golden Master ist fertig

Apple hat damit begonnen, die Golden Master-Version von OS X 10.9, auch bekannt als Maverick, an Entwickler auszuliefern. Diese Versionen können mit den RTM-Versionen von Microsoft Windows (Release to Manufacturing) verglichen werden und verfügen über alle Funktionen, die auch in der finalen Version enthalten sein werden. Die Veröffentlichung der Golden Master-Version deutet darauf hin, dass der offizielle Start der neuen Betriebssystem-Version schon bald stattfinden könnte, womöglich noch im Oktober.