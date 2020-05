Mac OS X Yosemite ab sofort zum Download verfügbar

Über eine Million Nutzer haben sich die Beta-Version von Apples neuem Yosemite-Betriebssystem heruntergeladen. Yosemite, das ab sofort erhältlich ist, bringt eine neue Safari-Version mit sich, die Javascript bis zu sechs mal schneller verarbeiten soll als die Konkurrenz. Mit Markup sollen sich E-Mail-Anhänge ab sofort direkt in der Mail-App bearbeiten lassen.

Messages, iTunes und iWork wurden in Yosemite ebenfalls überarbeitet. Der Cloudspeicher iCloud soll in der neusten Ausgabe einfacher zu bedienen sein. Die Zusammenarbeit mit dem mobilen Betriebssystem iOS 8 wird ebenfalls besser funktionieren als in der Vergangenheit. Via Bluetooth und WiFi können Geräte miteinander kommunizieren, ohne dass sie eine Internet-Verbindung brauchen. Telefonanrufe, Kurznachrichten und das Einrichten von Hotspots bei mobilen Apple-Geräten können in Zukunft vom Computer aus erledigt werden.