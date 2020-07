Marktguru: App für iPhone und Android gestartet

Drei Bereiche

Die Smartphone-Apps sind im Wesentlichen in drei Bereiche unterteilt: Man kann Prospekte durchblättern, nach Angeboten suchen sowie aktuelle Aktionen anzeigen lassen. Die Funktionen sind dieselben wie in der Web-Version.

Will man ein Prospekt genauer ansehen, klickt man es direkt an. Mittels Zoom-Funktion wird ein hochauflösendes Bild nachgeladen, so kann jedes Detail eines Prospekts auch via App gelesen werden. Prospekte können - wie im Web - auch geordnet nach Kategorien durchsucht werden. Bei der Angebotssuche kann ebenfalls anhand von Kategorien sowie Marken- und Produktnamen und je nach Händler oder Geschäft gesucht werden. Beim Klick auf ein Angebot werden Details wie Bild, Preis oder Produktbeschreibung angezeigt.

Zu einem Überblick über aktuelle Sortimentsaktionen der gelisteten Händler gelangt man über den "Aktionen-Button". Klickt man darauf, wird eine Übersicht angezeigt, wo gerade bestimmte Warengruppen mit Rabatten angeboten werden.

Abo-Funktion

Seit dem Start neu hinzugekommen ist auf der Plattform auch eine Abo-Funktion. Über diese können die Nutzer nun Prospekte von jenen Händlern, an denen laufendes Interesse besteht, abonnieren und werden so automatisch auf dem Laufenden gehalten.