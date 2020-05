MasterCard bringt biometrische Kontaktlos-Karte

Nach der Aktivierung durch einen einfachen Fingerabdruck-Scan kann die Zwipe MasterCard für kontaktloses Bezahlen genutzt werden. Die biometrische Authentifizierung ersetzt die PIN-Eingabe und ermöglicht dem Kartenbesitzer, Zahlungen in jeder Höhe abzuwickeln. Damit unterscheidet sich die Karte von anderen kontaktlosen Karten am Markt, wo ein Maximum der Transaktionshöhe festgelegt wird, was ohne Eingabe des PIN-Codes getätigt werden kann.