MedCase bringt den Doktor in jedes Dorf

Der MedCase ist ein Bündel aus diversen medizinischen Diagnosewerkzeugen und einem Tablet, das es medizinischem Personal vor Ort erlaubt, Patienten zu untersuchen und die Daten über das Internet an einen Arzt zu schicken. Der Doktor kann die Informationen analysieren und seine Diagnose und Therapieanweisungen anschließend via Video- oder Sprachchat mit dem Patienten und dem Helfer vor Ort teilen. “Unser Ziel ist es, die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen, wo es oft einen Mangel an Ärzten gibt, zu verbessern. Das gilt vor allem für Entwicklungsländer in Asien und Afrika, wird aber auch in Österreich, beispielsweise in Oberkärnten, zunehmend aktuell”, sagt MedCubes-Geschäftsführer Veit Isopp im Gespräch mit der futurezone. Auch Pflegeheime, mobile Versorgungsdienste oder NGOs wie Ärzte ohne Grenzen sind eine Zielgruppe.

Das Personal, das den MedCase bedient, soll möglichst regional rekrutiert, ausgebildet und wieder in den jeweiligen Heimatregionen eingesetzt werden. “So hoffen wir flächendeckende Netze aufbauen zu können und schaffen gleichzeitig Arbeitsplätze in den Regionen. Teilweise gibt es in ländlichen Gebieten schon heute entsprechende Netzwerke aus Arzthelfern, die allerdings ohne Kontakt zu Ärzten auskommen und deshalb oft überfordert sind”, so Knes. Die Gesundheitssysteme in Entwicklungsländern sollen allein dadurch entlastet werden, dass Patienten nicht mehr wegen jeder Beschwerde die Krankenhäuser aufsuchen müssen, sondern in ihren Dörfern behandelt werden können.