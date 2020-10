Mercedes kündigt E-Auto mit 1.200 km Reichweite an

In Sachen Elektromobilität zählte Daimler in den vergangenen Jahren nicht unbedingt zu den Innovationführern. Das soll sich schleunigst ändern, so die Device auf dem Strategie-Tag des deutschen Autobauers. Daimler versucht dabei die Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu überzeugen und kündigte einige Neuheiten an.

Auf der neuen, kleineren Mercedes Modular Architecture (MMA) sollen in den kommenden Jahren einige neue Elektroautos auf den Markt kommen. Bis 2030 sollen etwa 50 Prozent der Mercedes-Neuwagenflotte elektrifiziert sein.