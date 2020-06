Mercedes zeigt erstmals Foto von elektrischer S-Klasse

350 kW Ladeleistung

Was man durch das Bild auch nicht erfährt, ist, ob Mercedes an den Leistungsdaten herumgeschraubt hat. Im Vorjahr wurde der EQS mit einer Reichweite von 700 Kilometer (WLTP) angekündigt. Das Elektroauto soll in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen und über 200 km/h Maximalgeschwindigkeit erreichen. Mit einer maximalen Ladeleistung von 350 kW würde der EQS sämtliche am Markt befindlichen E-Autos in den Schatten stellen.

Gesichtet

Der EQS-Erlkönig wurde unterdessen auch schon in natura gesichtet. Wie Inside EVs berichtet, hat ein deutscher Autofahrer das Fahrzeug bei einer Ionity-Ladestelle im Ort Gruibingen, südöstlich von Stuttgart, gesehen. Es gibt auch ein Video davon.