Microsoft: Edge Browser stirbt zwar, ist aber besser als Chrome

Test auf GitHub verräumt

Wegen der Abkehr von Edge hielt es Microsoft wohl für angebracht, den Test nicht ganz so an die große Glocke zu hängen wie früher. Stattdessen wurde er dezent auf GitHub veröffentlicht. Warum Microsoft den Test dann überhaupt noch veröffentlicht? Vermutlich war er bereits fertig bevor die Entscheidung gefällt wurde, Edge zu begraben. Oder es ist ein wenig eine Trotzaktion um den Usern, die Edge verweigert haben, zu sagen: „Seht, was ihr zukünftig verpassen werdet.“

Laut dem Test ist Edge um 24 Prozent energieeffizienter als Chrome und gleich um 94 Prozent sparsamer als Firefox. Getestet wurde das auf einem Surface Book mit dem Abspielen eines Vollbild-Videos in HTML5. Mit Edge ging dem Notebook nach 16 Stunden der Saft aus, mit Chrome waren es knapp 13 Stunden. Bei Firefox war schon nach acht Stunden Schluss.

Was das heißt: Verwendet nicht Firefox, wenn ihr vor habt zwölf Stunden lang am Notebook YouTube-Videos zu schauen. Das bedeutet aber nicht, dass Microsofts neuer Browser auf Chromium-Basis die Akkulaufzeit von Tablets und Notebooks verkürzen wird. Wenn Microsoft den Browser dementsprechend optimiert, könnte eine ähnliche Effizienz wie mit Edge erreicht werden.