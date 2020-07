Microsoft Edge Browser stürzt bei Google-Suche ab

Direkt in der URL-Eingabe die Suchmaschine zu verwenden, ist praktisch. Nutzer des Microsoft-Browsers Edge hatten am Donnerstag allerdings plötzlich damit zu kämpfen, dass der Browser bei der Nutzung der Funktion dauernd crashte. Betroffen waren offenbar nur User, die Google als Suchmaschine voreingestellt hatten. Wechselte man in den Systemeinstellungen auf Microsoft Bing verschwand das Problem wieder. Sowohl Mac- als auch Windows-User hatten mit dem Problem zu kämpfen.

Keine Erklärung

Zunächst teilte Microsoft mit, man solle bei den Sucheinstellungen, die unter edge://settings/search aufrufbar sind, die Suchvorschläge deaktivieren. Ein paar Stunden später gab der Konzern dann Entwarnung. Man glaube das Problem gelöst zu haben, hieß es auf Twitter. Eine Erklärung blieb Microsoft aber schuldig und sorgte zudem für neue Verwirrung, indem es User aufforderte, die getätigten Browser-Einstellungen jetzt wieder zurückzusetzen.