Microsoft empfiehlt Xbox 360 gegen Online-Zwang

Nach umfangreicher Kritik des Online-Zwangs der Xbox One sagte Microsoft-Führungskraft Don Mattrick im Rahmen eines Interviews auf der Spielemesse E3, dass Microsoft weiterhin auch Produkte ohne Internetzwang anbiete: „Glücklicherweise haben wir auch weiterhin ein Produkt für Menschen, die keinen Zugang zum Internet haben, sie heißt Xbox 360“. Die Konsole sei ein „Offline-Device“ und weiterhin eine Option für Anwender, die über keinerlei Online-Zugang verfügen.

Konkret erwähnte er einen Kommentar, den er online zur neuen Xbox gelesen hatte, in dem ein Anwender angab, er arbeite auf einem Atom-U-Boot: „Ich weiß nicht, was es bedeutet auf einem Atom-U-Boot zu sein, aber ich kann mir vorstellen, dass es dort nicht einfach ist, eine Internetverbindung zu bekommen“, so Mattrick.